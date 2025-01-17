Румыния поднимала F-16 во время атаки по Украине. Вероятно, в стране упал дрон России

В приграничном районе обнаружили место, где мог разбиться дрон

Самолет F-16 (Фото: Facebook / 86-я авиабаза Борча)

Румыния 17 января поднимала в воздух истребители из-за атаки России по Украине. На берегу Дуная в округе Тулча, вблизи украинской границы, могли упасть обломки дрона, сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

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Системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства Румынии. В воздух около 01:35 были подняты два самолета F-16 с 86-й авиабазы Борча. Они вернулись примерно в 03:48. Жителей округа Тулча оповестили об опасности и дали рекомендацию находиться в укрытиях.

Поисковые команды Минобороны обнаружили возле города Плауру следы возможного удара беспилотника. Продолжаются исследовательские полеты и наблюдение за воздушным пространством.

Об инциденте были уведомлены союзные структуры.

"Министерство национальной обороны направляет решительный сигнал осуждения этих ударов Российской Федерацией по целям и элементам гражданской инфраструктуры Украины, которые являются необоснованными и серьезно противоречат нормам международного права", – сказано в сообщении.