Румыния поднимала F-16 во время атаки по Украине. Вероятно, в стране упал дрон России
Румыния 17 января поднимала в воздух истребители из-за атаки России по Украине. На берегу Дуная в округе Тулча, вблизи украинской границы, могли упасть обломки дрона, сообщает Министерство национальной обороны Румынии.
Системы мониторинга зафиксировали нарушения воздушного пространства Румынии. В воздух около 01:35 были подняты два самолета F-16 с 86-й авиабазы Борча. Они вернулись примерно в 03:48. Жителей округа Тулча оповестили об опасности и дали рекомендацию находиться в укрытиях.
Поисковые команды Минобороны обнаружили возле города Плауру следы возможного удара беспилотника. Продолжаются исследовательские полеты и наблюдение за воздушным пространством.
Об инциденте были уведомлены союзные структуры.
"Министерство национальной обороны направляет решительный сигнал осуждения этих ударов Российской Федерацией по целям и элементам гражданской инфраструктуры Украины, которые являются необоснованными и серьезно противоречат нормам международного права", – сказано в сообщении.
- Накануне во время атаки 15 января Польша поднимала авиацию для защиты воздушного пространства. В НАТО сообщили, что впервые задействовали норвежские F-35 во время атаки России по Украине.
- В ночь на 17 января Россия атаковала дронами Киевскую область и ранила 12-летнего мальчика.
- Всего РФ выпустила 50 "шахедов", из которых ПВО смогла сбить 33 БпЛА.