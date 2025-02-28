Румыния предложила стать центром транзита миротворцев в Украину

Илие Болоян (Фото: Robert Ghement/EPA)

Румыния может стать центром транзита войск в Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Румынии Илие Болоян, его слова приводит медиа Defense Romania.

Он заявил о готовности в дальнейшем поддерживать Украину в отражении российской агрессии.

"Это не только поддержка жертвы перед агрессором, что является принципиальным вопросом, но по сути это поддержка безопасности нашей страны. Если эти подходы России будут сохраняться в следующий период, и мы знаем, что означала история в этой части мира, то Украина может быть только первой жертвой", — сказал Болоян.

Что касается отправки войск в Украину, то дискуссия преждевременна и зависит от наличия мирного соглашения. Кроме того, в этом вопросе нужно решение парламента, добавил глава государства.

Болоян уточнил, что Румыния могла бы стать центром транзита войск, но необходим спокойный анализ, чтобы избежать необоснованных опасений в период выборов.

"Мы могли бы стать центром транзита этих войск и можно провести анализ. На мой взгляд, мы должны хладнокровно анализировать ситуацию, но не доводить до необоснованных опасений, особенно в период выборов", – сказал политик.

19 февраля 2025 года стало известно о том, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных.

Исходя из плана, он не потребует участия войск США в миссии, но будет предусматривать их помощь с авиацией и разведкой.

27 февраля Bloomberg писало, что Турция открыта к отправке своих войск в Украину в рамках миротворческой миссии.