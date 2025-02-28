Румунія запропонувала стати центром транзиту миротворців до України

Іліє Болоян (Фото: Robert Ghement/EPA)

Румунія може стати центром транзиту військ до України у межах миротворчої місії. Про це повідомив виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян, його слова наводить медіа Defense Romania.

Він заявив про готовність надалі підтримувати Україну у відбитті російської агресії.

"Це не тільки підтримка жертви перед агресором, що є принциповим питанням, але, по суті, це підтримка безпеки нашої країни. Якщо ці підходи Росії зберігатимуться в наступний період, і ми знаємо, що означала історія в цій частині світу, то Україна може бути лише першою жертвою", – сказав Болоян.

Щодо відправлення військ до України, то дискусія передчасна і залежить від наявності мирної угоди. Крім того, у цьому питанні потрібне рішення парламенту, додав очільник країни.

Болоян уточнив, що Румунія могла б стати центром транзиту військ, але потрібний спокійний аналіз, щоб уникнути необґрунтованих побоювань у період виборів.

"Ми могли б стати центром транзиту цих військ і можна провести аналіз. На мою думку, ми повинні холоднокровно аналізувати ситуацію, але не доводити до необґрунтованих побоювань, особливо в період виборів", – сказав політик.

19 лютого 2025 року стало відомо про те, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових.

Виходячи з плану, він не вимагатиме участі військ США у місії, але передбачатиме їх допомогу з авіацією і розвідкою.

27 лютого Bloomberg писало, що Туреччина відкрита до відправлення своїх військ до України у межах миротворчої місії.