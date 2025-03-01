У Румунії виявили уламки російського дрона неподалік від кордону з Молдовою
Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Румунія виявила уламки російського дона неподалік від кордону з Молдовою, повідомляє міністерство оборони країни.

Група фахівців МО, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ працює у районі прикордонного пункту пропуску "Джурджулешти" в повіті Галац, де у п'ятницю були виявлені уламки безпілотника.

Йдеться про територію у неміській зоні на відстані близько 500 метрів від кордону з Молдовою. Наслідки не зачепили інфраструктуру.

Слідчі провели експертизи, згідно з якими знайдені фрагменти належали БпЛА російського виробництва.

Зокрема, на борту безпілотника виявили бойову частину, її підрив планується контрольовано здійснити на місці, аби убезпечити місцеве населення.

До завершення необхідних робіт правоохоронці встановили відповідний периметр безпеки, а також посилили патрулювання, аби не допустити сторонніх осіб до цього місця. Місцевим мешканцям наполегливо рекомендували триматися подалі від цієї території. 

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