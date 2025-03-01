У Румунії виявили уламки російського дрона неподалік від кордону з Молдовою

Зокрема, виявлено бойову частину – її вирішили контрольовано підірвати на місці

Shahed (Ілюстративне фото: Pacific Press)

Румунія виявила уламки російського дона неподалік від кордону з Молдовою, повідомляє міністерство оборони країни.

Група фахівців МО, Служби розвідки Румунії та Міністерства внутрішніх справ працює у районі прикордонного пункту пропуску "Джурджулешти" в повіті Галац, де у п'ятницю були виявлені уламки безпілотника.

Йдеться про територію у неміській зоні на відстані близько 500 метрів від кордону з Молдовою. Наслідки не зачепили інфраструктуру.

Слідчі провели експертизи, згідно з якими знайдені фрагменти належали БпЛА російського виробництва.

Зокрема, на борту безпілотника виявили бойову частину, її підрив планується контрольовано здійснити на місці, аби убезпечити місцеве населення.

До завершення необхідних робіт правоохоронці встановили відповідний периметр безпеки, а також посилили патрулювання, аби не допустити сторонніх осіб до цього місця. Місцевим мешканцям наполегливо рекомендували триматися подалі від цієї території.

Це не перший інцидент з падінням уламків російських БпЛА у Румунії та Молдові. Зокрема, 13 лютого на півдні Молдови поблизу кордону з Україною поліціянти виявили два російські ударні безпілотники.

27 лютого Сенат Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати несанкціоновані дрони, які порушують повітряний простір Румунії.

У ніч проти 1 березня Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 103 ворожі дрони, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків, зазначали Повітряні сили.