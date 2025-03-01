РФ атаковала Одессу – пострадали два человека, повреждены судно и инфраструктура

Одесский порт (Иллюстративное фото 2015: Depositphotos)

Россияне ударили баллистической ракетой по Одессе – пострадали два человека, сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

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По его данным, ранены двое мужчин – сотрудников порта, а также повреждены припортовая инфраструктура и гражданское судно под флагом Панамы, принадлежащее одной из европейских компаний.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, пострадавшим оказывают помощь медики.

В ночь на 1 марта оккупанты атаковали Одесскую область беспилотниками – погиб один человек, еще трое пострадали. Было возгорание одноэтажного частного дома, а также грузовых и легковых автомобилей на территории предприятия.

В целом ночью Россия атаковала Украину 154 дронами разных типов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 103 вражеских дрона, еще 51 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян без негативных последствий, отмечали Воздушные силы.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.

Румыния обнаружила обломки российского дрона недалеко от границы с Молдовой.