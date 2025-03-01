РФ атакувала балістикою Одесу – постраждали двоє людей, пошкоджено судно й інфраструктуру

Одеський порт (Ілюстративне фото 2015 року: Depositphotos)

Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі – постраждали дві людини, повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За його даними, поранено двох чоловіків – співробітників порту, а також пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панами, яке належить одній з європейських компаній.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, постраждалим надають допомогу медики.

У ніч проти 1 березня окупанти атакували Одеську область безпілотниками – загинула одна людина, ще три постраждали. Було займання одноповерхового приватного будинку, а також вантажних та легкових автомобілів на території підприємства.

Загалом уночі Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 103 ворожі дрони, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків, зазначили Повітряні сили.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Румунія виявила уламки російського дрона неподалік від кордону з Молдовою.