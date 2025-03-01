РФ атакувала балістикою Одесу – постраждали двоє людей, пошкоджено судно й інфраструктуру
Росіяни вдарили балістичною ракетою по Одесі – постраждали дві людини, повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.
За його даними, поранено двох чоловіків – співробітників порту, а також пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панами, яке належить одній з європейських компаній.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, постраждалим надають допомогу медики.
У ніч проти 1 березня окупанти атакували Одеську область безпілотниками – загинула одна людина, ще три постраждали. Було займання одноповерхового приватного будинку, а також вантажних та легкових автомобілів на території підприємства.
- Загалом уночі Росія атакувала Україну 154 дронами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 103 ворожі дрони, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків, зазначили Повітряні сили.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.
- Румунія виявила уламки російського дрона неподалік від кордону з Молдовою.