У Херсоні росіяни вдарили дроном по автобусу: є загибла та 10 поранених – фото

Після атаки водій скерував автобус до лікарні, щоб постраждалі якомога швидше отримали допомогу

Наслідки атаки (Фото: Національна поліція)

У неділю, 2 березня, у Херсоні росіяни атакували маршрутний автобус ударним безпілотником, унаслідок чого є загибла та поранені. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Близько 12:00 окупанти вдарили по транспортному засобу на зупинці в Дніпровському районі обласного центру.

Після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, щоб постраждалі якомога швидше отримали допомогу. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще 10 громадян отримали травми різного ступеня тяжкості.

Херсонська обласна військова адміністрація уточнила, що смертельні поранення дістала 53-річна жінка. За даними обласної влади, поранено дев’ять людей.

В ОВА заявили, серед поранених – чотири чоловіки (19, 56, 64 та 72 років), а також п'ять жінок (58, 61, 66, 69 та 73 років).

У важкому стані в лікарні перебуває 64-річний херсонець. Унаслідок атаки він дістав мінно-вибухову травму, уламкове поранення голови, передпліччя, кисті та гомілок.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що до лікарні також звернувся 58-річний чоловік. За його словами, четверо людей перебувають у важкому стані.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Херсон щодня перебуває під російськими обстрілами. Окупанти атакують керованими авіабомбами, безпілотниками та іншим озброєнням.

1 грудня 2024 року росіяни атакували ударним безпілотником громадський транспорт у Херсоні, внаслідок чого загинули три людини.

19 лютого 2025 року через удар КАБом по багатоповерхівці загинули двоє людей.