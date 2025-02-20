У Херсоні завершено аварійно-рятувальні роботи після російського удару по житловому будинку – кількість жертв зросла до двох, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

Загалом через російську атаку загинуло дві людини, п'ятеро постраждали, зокрема дві дитини.

Рятувальники планують продовжити розбір завалів наступного дня.

Напередодні, пізно ввечері 19 лютого, Росія скинула на житлову багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона керовану авіабомбу.

19 лютого внаслідок атаки було знищено автомобіль Укрпошти, що прямував до Станіслава, а вранці 20 лютого пошкоджено сортувальний центр компанії в Херсоні.

У ніч проти 20 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши до 14 ракет і 161 ударний дрон.

Міністр енергетики повідомив, що вночі Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України.