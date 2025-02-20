Росія скинула КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: з-під завалів дістали дітей – фото, відео

Росія скинула КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: з-під завалів дістали дітей – фото, відеодоповнено
Пізно ввечері 19 лютого Росія скинула на житлову багатоповерхівку в Дніпровському районі Херсона керовану авіабомбу. Внаслідок цього є постраждалі, серед них діти. Про це повідомили начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Росіяни почали запускати КАБи по Херсонщині з 22:27, а о 23:01 Прокудін попереджав про загрозу російського авіаудару безпосередньо по обласному центру.
Згодом стало відомо, що РФ атакувала Херсон трьома КАБами, один з яких влучив у багатоповерхівку ув середмісті.
У результаті цього авіаудару постраждали 13-річні двійнята. Хлопчик і дівчинка отримали мінно-вибухові травми та гостру реакцію на стрес, вони в лікарні.
Матір постраждалих дітей теж може перебувати під завалами. Рятувальники розшукують її та інших мешканців будинку.
Також надзвичайники врятували з будинку чоловіка, який був заблокований на восьмому поверсі.
Внаслідок авіаудару також постраждав чоловік – він отримав поранення ніг, вибухову і черепно-мозкову травми.
Постраждали також чоловіки у віці 36 та 60 років. Молодший отримав акубаротравму, а старший – садна чола.
ДОПОВНЕНО О 08:25. Відомо вже про шістьох постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди, триває пошукова операція.
- 2 лютого Росія вдарила по Херсону дронами та авіацією. Внаслідок цього постраждали семеро людей.
- У ніч проти 16 лютого РФ завдала удару дроном по тепловій електростанції в Миколаєві. Через це без опалення залишились 46 000 абонентів.
- У ніч проти 19 лютого Росія атакувала густонаселений район Одеси безпілотниками. Через це понад пів тисячі будинків та інші об’єкти залишились без тепла і світла.