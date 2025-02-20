Росія запустила по Україні понад 160 дронів та ракети: є наслідки в п'яти регіонах

Інформації про збиття ворожих ракет у Повітряних силах не надали

Наслідки атаки Херсона (Фото: ДСНС)

У ніч проти 20 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши до 14 ракет і 161 ударний дрон. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 80 БпЛА, повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що було запущено крилаті ракети Х-101/Х-55 з Волгоградської області, ракети "Іскандер-К" та "Калібр" з акваторії Чорного моря та Криму, а також балістичні "Іскандер-М" та KN-23 з Воронезької області.

"Інформація щодо результатів бойової роботи та наслідків ракетного удару не оприлюднюється", – повідомили у Повітряних силах.

Дрони ворог запускав із напрямків міст Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 78 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська, Херсонська та Київська області.

На Херсонщині ворог вдарив керованою авіабомбою по багатоповерхівці. Частково зруйновано під’їзд, є постраждалі, тривають рятувальні роботи.

В Одеській області Росія атакувала об’єкт ДТЕК другу ніч поспіль. Також пошкоджено тепломагістраль, у частини абонентів відключено опалення.

У Харківській області, за даними голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, пошкоджено лінії електропередач у Лозівському районі внаслідок атаки БпЛА. А у Берестинському районі внаслідок ракетної атаки пошкоджені дев'ять приватних будинків.