Росія атакувала Костянтинівку двома FPV поспіль: серед поранених начальник МВА – відео
Російські окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині двома FPV-дронами. Внаслідок атак постраждали рятувальники, поліціянти та начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ і сам Горбунов.
Два удари сталися 17 лютого з інтервалом у 18 хвилин – о 13:10 та 13:28.
Пошкоджено пожежний автомобіль, службовий автомобіль МВА, автобус.
Постраждалих п'ятеро – двоє рятувальників, двоє парамедиків поліції та керівник МВА.
Перший дрон поцілив по машині надзвичайників, які везли воду людям.
Другий дрон атакував вже евакуаційну команду, яка прибула на порятунок. В результаті вибуху постраждали поліціянти та начальник Костянтинівської МВА – вони отримали акубаротравми.
"Повторний удар стався в момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль. Життя врятували секунди", – зазначило МВС.
Як написали у відомстві, люди встигли зачинитись в броньованому авто та рушити з місця. Після цього поранених швидко доставили в лікарню. Внаслідок другої атаки також постраждало авто евакуаційної команди.
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