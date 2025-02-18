Росія атакувала Костянтинівку двома FPV поспіль: серед поранених начальник МВА – відео

Російські окупанти атакували Костянтинівку на Донеччині двома FPV-дронами. Внаслідок атак постраждали рятувальники, поліціянти та начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ і сам Горбунов.

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Два удари сталися 17 лютого з інтервалом у 18 хвилин – о 13:10 та 13:28.

Пошкоджено пожежний автомобіль, службовий автомобіль МВА, автобус.

Постраждалих п'ятеро – двоє рятувальників, двоє парамедиків поліції та керівник МВА.

Перший дрон поцілив по машині надзвичайників, які везли воду людям.

Уражена російським FPV-дроном машина ДСНС у Костянтинівці (Фото: ДСНС у Донецькій області)

Другий дрон атакував вже евакуаційну команду, яка прибула на порятунок. В результаті вибуху постраждали поліціянти та начальник Костянтинівської МВА – вони отримали акубаротравми.

"Повторний удар стався в момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль. Життя врятували секунди", – зазначило МВС.

Як написали у відомстві, люди встигли зачинитись в броньованому авто та рушити з місця. Після цього поранених швидко доставили в лікарню. Внаслідок другої атаки також постраждало авто евакуаційної команди.