Росіяни вдарили двома авіабомбами по Костянтинівці – є загиблий та постраждалі

Вдень загарбники скинули на місто два ФАБ-250

Фото: Facebook Вадим Філашкін

Росіяни вдарили двома авіабомбами по Костянтинівці Донецької області – загинула людина, троє поранених. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, вдень загарбники скинули на місто дві авіабомби ФАБ-250, пораненим надано необхідну медичну допомогу.

Через російський удар було пошкоджено 10 приватних будинків, дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі, дев'ять нежитлових приміщень, 26 машин, два газогони та дві лінії електропередач, зазначив Філашкін.

Чиновник вкотре закликав людей евакуюватися з області.

Костянтинівка знаходиться на відстані близько 9 кілометрів від лінії фронту:

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate