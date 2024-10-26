Росіяни вдарили двома авіабомбами по Костянтинівці – є загиблий та постраждалі
Росіяни вдарили двома авіабомбами по Костянтинівці Донецької області – загинула людина, троє поранених. Про це повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін.
За його даними, вдень загарбники скинули на місто дві авіабомби ФАБ-250, пораненим надано необхідну медичну допомогу.
Через російський удар було пошкоджено 10 приватних будинків, дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі, дев'ять нежитлових приміщень, 26 машин, два газогони та дві лінії електропередач, зазначив Філашкін.
Чиновник вкотре закликав людей евакуюватися з області.
Костянтинівка знаходиться на відстані близько 9 кілометрів від лінії фронту:
- Ввечері 25 жовтня російський безпілотник влучив у житловий будинок у Соломʼянському районі Києва – загинула дитина, є постраждалі. Також росіяни били по Сумах.
- Уночі 26 жовтня росіяни атакували дронами-камікадзе типу Shahed Старокостянтинів Хмельницької області – під ударом опинився готель та житлова забудова міста.
- Ввечері у Дніпрі була завершена пошуково-рятувальна операцію після російського удару – загинуло п'ятеро людей, ще 21 людина, з яких чотири дитини, отримали поранення.