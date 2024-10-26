Россияне ударили двумя авиабомбами по Константиновке – погибший и пострадавшие
Россияне ударили двумя авиабомбами по Константиновке Донецкой области – погиб человек, трое раненых. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
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По его данным, днем захватчики сбросили на город две авиабомбы ФАБ-250, раненым оказана необходимая медицинская помощь.
Из-за российского удара были повреждены 10 частных домов, две многоэтажки, два админздания, девять нежилых помещений, 26 машин, два газопровода и две линии электропередач, отметил Филашкин.
Чиновник еще раз призвал людей эвакуироваться из области.
Константиновка находится на расстоянии около 9 километров от линии фронта:
- Вечером 25 октября российский беспилотник попал в жилой дом в Соломенском районе Киева – погиб ребенок, есть пострадавшие. Также россияне били по Сумам.
- Ночью 26 октября россияне атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Староконстантинов Хмельницкой области – под ударом оказался отель и жилая застройка города.
- Вечером в Днепре была завершена поисково-спасательная операция после российского удара – погибли пять человек, еще 21 человек, из которых четыре ребенка, получили ранения.