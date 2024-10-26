Россияне ударили двумя авиабомбами по Константиновке – погибший и пострадавшие

Днем захватчики сбросили на город два ФАБ-250

Фото: Facebook Вадим Филашкин

Россияне ударили двумя авиабомбами по Константиновке Донецкой области – погиб человек, трое раненых. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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По его данным, днем захватчики сбросили на город две авиабомбы ФАБ-250, раненым оказана необходимая медицинская помощь.

Из-за российского удара были повреждены 10 частных домов, две многоэтажки, два админздания, девять нежилых помещений, 26 машин, два газопровода и две линии электропередач, отметил Филашкин.

Чиновник еще раз призвал людей эвакуироваться из области.

Константиновка находится на расстоянии около 9 километров от линии фронта:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate