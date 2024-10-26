В Днепре завершили поисково-спасательную операцию – из-за удара РФ погибли пять человек
В Днепре завершена поисково-спасательная операция после российского удара, произошедшего вечером 25 октября. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
На протяжении суток на месте атаки работали спасатели, медики, коммунальщики, правоохранители и волонтеры, помогали и неравнодушные горожане, отметил чиновник.
Из-за российской атаки погибли пять человек.
Ранее Национальная полиция сообщила , что из-за российского баллистического удара по Днепру погибла семья местного полицейского: жена и 14-летняя дочь.
Президент Владимир Зеленский заявил , что РФ ударила по больнице имени Мечникова в Днепре, которая является ключевым медицинским центром для лечения раненых во время войны.
- Ужин 25 октября российский беспилотник попал в жилой дом в Соломенском районе Киева – погиб ребенок, также есть пострадавшие. Также россияне били по Сумам .
- Ночью 26 октября россияне атаковали дронами-камикадзе типа Shahed Староконстантинов Хмельницкой области – под ударом оказался отель и жилая застройка города.