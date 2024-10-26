В Днепре завершили поисково-спасательную операцию – из-за удара РФ погибли пять человек
Фото: Telegram Сергей Лысак

В Днепре завершена поисково-спасательная операция после российского удара, произошедшего вечером 25 октября. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

На протяжении суток на месте атаки работали спасатели, медики, коммунальщики, правоохранители и волонтеры, помогали и неравнодушные горожане, отметил чиновник.

Из-за российской атаки погибли пять человек.

Ранее Национальная полиция сообщила , что из-за российского баллистического удара по Днепру погибла семья местного полицейского: жена и 14-летняя дочь.

Президент Владимир Зеленский заявил , что РФ ударила по больнице имени Мечникова в Днепре, которая является ключевым медицинским центром для лечения раненых во время войны.

Фото: Telegram Сергій Лисак
Фото: Telegram Сергей Лысак
Фото: Telegram Сергій Лисак
Фото: Telegram Сергей Лысак
Фото: Telegram Сергій Лисак
Фото: Telegram Сергей Лысак
Фото: Telegram Сергій Лисак
Фото: Telegram Сергей Лысак
Фото: Telegram Сергій Лисак
Фото: Telegram Сергей Лысак
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