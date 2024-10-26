В Днепре РФ попала в больницу имени Мечникова. В доме рядом убила семью полицейского

Всего в Днепре в результате российской атаки 25 октября погибли четыре человека, еще 21 получили ранения

Фото: Национальная полиция

В результате российского баллистического обстрела Днепра погибла семья местного полицейского: жена и 14-летняя дочь. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Отмечается, что это произошло при ударе по двухэтажному дому.

В результате попадания российской ракеты был полностью разрушен жилой дом на восемь квартир. Погибли четыре человека, еще 21 получили ранения.

Среди оказавшихся под завалами был полицейский со своей семьей. Спасателям удалось вытащить его и младшую дочь, которую госпитализировали. Несмотря на травмы и контузию, милиция осталась на месте, помогая разбирать завалы и искать других пострадавших.

Во время спасательных работ были обнаружены тела его жены и 14-летней дочери без признаков жизни.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вечером 25 октября Россия ударила по больнице имени Мечникова в Днепре. Она является ключевым медицинским центром для лечения раненых во время войны. Благодаря стратегическому расположению, опытному персоналу и современному оборудованию она оказывает неотложную помощь военным и гражданским с тяжелыми боевыми травмами.

Фото: Национальная полиция, Facebook

Вечером 25 октября 2024 года оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа.

В ночь на 26 октября российские оккупационные войска атаковали Киев ударными беспилотниками, Силы обороны уничтожили до десятка вражеских дронов.