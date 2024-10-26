У Дніпрі РФ влучила у лікарню імені Мечникова. У будинку поряд вбила сім'ю поліціянта

Фото: Національна поліція

Внаслідок російського балістичного обстрілу Дніпра загинула родина місцевого поліціянта: дружина та 14-річна донька. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

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Зазначається, що це сталося під час удару по двоповерховому будинку.

Внаслідок влучання російської ракети було повністю зруйновано житловий будинок на вісім квартир. Загинуло четверо людей, ще 21 отримала поранення.

Серед тих, хто опинився під завалами, був поліціянт зі своєю родиною. Рятувальникам вдалося витягти його та молодшу доньку, яку госпіталізували. Попри травми та контузію, правоохоронець залишився на місці, допомагаючи розбирати завали і шукати інших постраждалих.

Під час рятувальних робіт було знайдено тіла його дружини та 14-річної доньки без ознак життя.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ввечері 25 жовтня Росія вдарила по лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Вона є ключовим медичним центром для лікування поранених під час війни. Завдяки стратегічному розташуванню, досвідченому персоналу та сучасному обладнанню, вона надає невідкладну допомогу військовим і цивільним з важкими бойовими травмами.

Фото: Національна поліція, Facebook

Увечері 25 жовтня 2024 року окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум і Конотопа.

У ніч проти 26 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, Сили оборони знищили до десятка ворожих дронів.