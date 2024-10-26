Розвідка Південної Кореї: КНДР готує до відправлення в Росію другу групу військових

Південна Корея планує поділитися частиною розвідувальних даних на зустрічі з НАТО в понеділок, 27 жовтня, повідомляє Bloomberg

Будівля розвідки Південної Кореї (Фото: KBS News)

Друга група північнокорейських військових готується до відправлення в Росію, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

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Згідно з документами, загалом КНДР планує відправити близько 10 000 солдатів, з яких уже 1500 прибули до Росії. З серпня минулого року Північна Корея передала Росії близько восьми мільйонів снарядів, 100 ракет і протитанкове озброєння, йдеться у звіті.

Британська газета The Times раніше писала, що щороку Північна Корея постачає Росії три мільйони снарядів, однак Bloomberg не зміг незалежно перевірити дані південнокорейської розвідки. У Сеулі наразі не коментують цю інформацію.

Південна Корея планує поділитися частиною розвідувальних даних на зустрічі з НАТО в понеділок, 27 жовтня, повідомляє Bloomberg.