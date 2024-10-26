Разведка Южной Кореи: КНДР готовит к отправке в Россию вторую группу военных
Вторая группа северокорейских военных готовится к отправке в Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.
Согласно документам, всего КНДР планирует отправить около 10 000 солдат, из которых уже 1500 прибыли в Россию. С августа прошлого года Северная Корея передала России около восьми миллионов снарядов, 100 ракет и противотанковое вооружение, говорится в отчете.
Британская газета The Times ранее писала, что ежегодно Северная Корея поставляет России три миллиона снарядов, однако Bloomberg не смог независимо проверить данные южнокорейской разведки. В Сеуле пока не комментируют эту информацию.
Южная Корея планирует поделиться частью разведывательных данных на встрече с НАТО в понедельник, 27 октября, сообщает Bloomberg.
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