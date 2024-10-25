Вечером россияне ударили ракетами по Сумам и Днепру – есть пострадавшие

В Сумах последствия атаки уточняются, в Днепре трое пострадавших

Российская ракета (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Вечером 25 октября россияне нанесли ракетные удары по Сумам и Днепру, сообщили представители власти на местах.

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23:07. Сумская обладминистрация сообщила, что поздно вечером оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа – на местах прилетов работают все необходимые службы.

Уточняются последствия атаки оккупантов.

23:29. Стало известно, что оккупанты совершили ракетную атаку по Днепру – повреждена жилая застройка, произошел пожар, написал глава ОВА Сергей Лысак.

23:50. В Днепре известно о трех пострадавших – госпитализированы двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Раненой женщине оказали помощь на месте, написал Лысак.

Ранее вечером в Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в жилую многоэтажку – начался пожар на верхних этажах.

Погибла девочка 2009 года рождения, также пострадали пять человек.