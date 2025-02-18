Россия атаковала Константиновку двумя FPV подряд: среди раненых начальник ГВА – видео

Российские оккупанты атаковали Константиновку в Донецкой области двумя FPV-дронами. В результате атак пострадали спасатели, полицейские и начальник городской военной администрации Сергей Горбунов. Об этом сообщили Министерство внутренних дел и сам Горбунов.

Два удара произошли 17 февраля с интервалом в 18 минут – в 13:10 и 13:28.

Поврежден пожарный автомобиль, служебный автомобиль ГВА, автобус.

Пострадавших пятеро – двое спасателей, двое парамедиков полиции и руководитель ГВА.

Первый дрон попал по машине чрезвычайников, которые везли воду людям.

Пораженная российским FPV-дроном машина ГСЧС в Константиновке (Фото: Главное управление ГСЧС в Донецкой области)

Второй дрон атаковал уже эвакуационную команду, которая прибыла спасти раненых. В результате взрыва пострадали полицейские и начальник Константиновской ГВА – они получили акубаротравмы.

"Повторный удар произошел в момент, когда парамедики помогали раненым сесть в автомобиль. Жизнь спасли секунды", – отметило МВД.

Как написали в ведомстве, люди успели закрыться в бронированном автомобиле и тронуться с места. После этого раненых быстро доставили в больницу. В результате второй атаки также пострадало авто эвакуационной команды.