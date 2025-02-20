Россия запустила по Украине более 160 дронов и ракеты: есть последствия в пяти регионах

Информацию о сбивании вражеских ракет в Воздушных силах не предоставили

Последствия атаки Херсона (Фото: ГСЧС)

В ночь на 20 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив до 14 ракет и 161 ударный дрон. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 80 БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

Отмечается, что были запущены крылатые ракеты Х-101/Х-55 из Волгоградской области, ракеты "Искандер-К" и "Калибр" из акватории Черного моря и Крыма, а также баллистические "Искандер-М" и KN-23 из Воронежской области.

"Информация о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара не обнародуется", – сообщили в Воздушных силах.

Дроны враг запускал из направлений городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Еще 78 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская, Херсонская и Киевская области.

В Херсонской области враг ударил управляемой авиабомбой по многоэтажке. Частично разрушен подъезд, есть пострадавшие, продолжаются спасательные работы.

В Одесской области Россия атаковала объект ДТЭК вторую ночь подряд. Также повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление.

В Харьковской области, по данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, повреждены линии электропередач в Лозовском районе в результате атаки БпЛА. А в Берестинском районе в результате ракетной атаки повреждены девять частных домов.

4 февраля Россия ударила баллистикой по Изюму. Пять человек погибли, более 50 раненых.

12 февраля ВСУ сбили шесть российских ракет "Искандер-М" или С-400 и 71 беспилотник.

В этот же день российская ракета разрушила офис телеканала ATR в Киеве.