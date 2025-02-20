Росія вже дві ночі поспіль влаштовує енергетичний терор Одещини: деталі нової атаки

Минулої ночі Росія теж атакувала одеську енергетику – одразу після того, як набрехала, що не атакує такі об'єкти

Фото: Геннадій Труханов / Telegram

Під час чергової атаки на Одещину пізно ввечері 19 лютого Росія знову атакувала об’єкт ДТЕК, передає пресслужба компанії.

"Ворог продовжує енергетичний терор Одещини другу ніч поспіль. Під час масованої атаки знову атаковано енергетичний обʼєкт ДТЕК. Щойно енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов після опівночі повідомив про наслідки чергової дронової атаки окупантів на цивільну інфраструктуру та житлові будинки обласного центру.

Пошкоджено тепломагістраль, у частини абонентів відключено опалення.

Попередня атака РФ на Одесу була теж по енергетиці - одразу після зустрічі росіян з американцями в Саудівській Аравії, де представники держави-агресорки брехали, що нібито не завдають таких ударів.

Фото: Геннадій Труханов / Telegram

У ніч проти 19 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого є руйнування, понад пів тисячі будинків та інші об’єкти залишились без тепла і світла.

Загалом тієї ночі росіяни запустили по Україні понад півтори сотні ударних БпЛА й дронів-імітаторів, а також дві балістичні ракети.

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