Росія запустила безпілотники по дитсадках в Одесі і дитячій лікарні в Сумах – фото
У ніч проти 4 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками. Відомо про наслідки в Одесі і Сумах.
Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Одесі постраждала критична інфраструктура і будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, їх згасили.
Мер Геннадій Труханов написав, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Але станом на 01:44 їх вже підживлено, тож теплопостачання в будинки відновлено.
Також відомо про пошкодження бізнес-центру і двох приватних дитсадків.
Чотири людини постраждали, двоє з них у лікарні.
Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум.
Внаслідок удару БпЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.
Рятувальники працюють над локалізацією та гасінням пожежі.
Минулося без жертв.