Росія запустила безпілотники по дитсадках в Одесі і дитячій лікарні в Сумах – фото

В Одесі є руйнування дитсадків, будинків, критичної інфраструктури, бізнес-центру. Чотири людини постраждали

Наслідки в Одесі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 4 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками. Відомо про наслідки в Одесі і Сумах.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Одесі постраждала критична інфраструктура і будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, їх згасили.

Мер Геннадій Труханов написав, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Але станом на 01:44 їх вже підживлено, тож теплопостачання в будинки відновлено.

Також відомо про пошкодження бізнес-центру і двох приватних дитсадків.

Чотири людини постраждали, двоє з них у лікарні.

Фото: ЖКС Одеси

Фото: ЖКС Одеси

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум.

Внаслідок удару БпЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.

Рятувальники працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

Минулося без жертв.

Фото: Сумська ОВА