Росія запустила безпілотники по дитсадках в Одесі і дитячій лікарні в Сумах – фото
Наслідки в Одесі (Фото: ДСНС)

У ніч проти 4 березня Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками. Відомо про наслідки в Одесі і Сумах.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в Одесі постраждала критична інфраструктура і будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі, їх згасили.

Мер Геннадій Труханов написав, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Але станом на 01:44 їх вже підживлено, тож теплопостачання в будинки відновлено.

Також відомо про пошкодження бізнес-центру і двох приватних дитсадків.

Чотири людини постраждали, двоє з них у лікарні.

Росія запустила безпілотники по дитсадках в Одесі і дитячій лікарні в Сумах – фото
Росія запустила безпілотники по дитсадках в Одесі і дитячій лікарні в Сумах – фото
Фото: ЖКС Одеси
Росія запустила безпілотники по дитсадках в Одесі і дитячій лікарні в Сумах – фото
Фото: ЖКС Одеси

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сум.

Внаслідок удару БпЛА пошкоджені приміщення дитячого медичного закладу.

Рятувальники працюють над локалізацією та гасінням пожежі.

Минулося без жертв.

Росія запустила безпілотники по дитсадках в Одесі і дитячій лікарні в Сумах – фото
Фото: Сумська ОВА
  • У ніч проти 3 березня 2025 року Росія атакувала Україну 83 "шахедами" й імітаторами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
  • Зокрема, в передмісті Харкова Росія вгатила по "Фельман-Екопарку", вбивши кількох тварин.
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