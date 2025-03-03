Росія поцілила ударними дронами у "Фельдман-Екопарк": є вбиті тварини

Фото: Харківська прокуратура

У ніч проти 3 березня Росія атакувала екопарк у передмісті Харкова, вбивши деяких тварин. Про це повідомили місцева прокуратура та кореспондентка телемарафону з місця події.

Правоохоронці зазначили, що російський безпілотник близько 01:00 атакував селище Лісне.

Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновано вольєри, загинули тварини.

Кореспондентка телемарафону уточнила, що йдеться про "Фельдман-Екопарк". Загинули дві кози, одна з яких чекала на поповнення.

Постраждали ще п'ять тварин – вони отримали контузію, їх перемістили до інших вольєрів.

За словами кореспондентки, окупанти поцілили по екопарку тричі. Внаслідок атаки вибито вікна, є зруйновані вольєри. Також зруйновано Будинок матері та дитини.

ДОВІДКА. "Фельдман-Екопарк" — це ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області, в якому до початку повномасштабного вторгнення Росії мешкали приблизно 2000 тварин. Парк входить до числа об'єктів природно-заповідного фонду України. У перший день великої війни росіяни атакували екопарк: по території влучили п'ять снарядів, внаслідок чого частина тварин загинула.

9 жовтня 2023 року повідомлялось, що в екопарку масово отруїли тварин контактної зони.

Загалом у ніч проти 3 березня 2025 року Росія атакувала Україну 83 "шахедами" й імітаторами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

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