Росія поцілила ударними дронами у "Фельдман-Екопарк": є вбиті тварини
У ніч проти 3 березня Росія атакувала екопарк у передмісті Харкова, вбивши деяких тварин. Про це повідомили місцева прокуратура та кореспондентка телемарафону з місця події.
Правоохоронці зазначили, що російський безпілотник близько 01:00 атакував селище Лісне.
Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Зруйновано вольєри, загинули тварини.
Кореспондентка телемарафону уточнила, що йдеться про "Фельдман-Екопарк". Загинули дві кози, одна з яких чекала на поповнення.
Постраждали ще п'ять тварин – вони отримали контузію, їх перемістили до інших вольєрів.
За словами кореспондентки, окупанти поцілили по екопарку тричі. Внаслідок атаки вибито вікна, є зруйновані вольєри. Також зруйновано Будинок матері та дитини.
- 9 жовтня 2023 року повідомлялось, що в екопарку масово отруїли тварин контактної зони.
- Загалом у ніч проти 3 березня 2025 року Росія атакувала Україну 83 "шахедами" й імітаторами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
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