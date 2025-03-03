Россия попала ударными дронами в "Фельдман-Экопарк": есть убитые животные
В ночь на 3 марта Россия атаковала экопарк в пригороде Харькова, убив некоторых животных. Об этом сообщили местная прокуратура и корреспондентка телемарафона с места происшествия.
Правоохранители отметили, что российский беспилотник около 01:00 атаковал поселок Лесное.
Попадание зафиксировано по территории экопарка недалеко от контактного двора. Разрушены вольеры, погибли животные.
Корреспондентка телемарафона уточнила, что речь идет о "Фельдман-Экопарке". Погибли две козы, одна из которых ждала потомства.
Пострадали еще пять животных – они получили контузию, их переместили в другие вольеры.
По словам корреспондентки, оккупанты попали по экопарку трижды. В результате атаки выбиты окна, есть разрушенные вольеры. Также разрушен Дом матери и ребенка.
- 9 октября 2023 года сообщалось, что в экопарке массово отравили животных контактной зоны.
- Всего в ночь на 3 марта 2025 года Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей.
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