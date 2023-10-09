В Фельдман Экопарке массово отравили животных мышьяком. Полиция проводит проверку

В Фельдман Экопарке в окрестностях Харькова массово отравили всех животных контактной зоны. Полиция заявила, что проводит проверку.

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Об инциденте 8 октября в Facebook написали сотрудники экопарка.

"Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети", – говорится в сообщении.

Вскрытие показало, что животных отравили мышьяком.

Руководство Фельдмана экопарка подало заявление в полицию. По факту убийства животных начато расследование.

В полиции подтвердили гибель животных в экопарке. Следственная группа проводит проверку фактов и сбор доказательств.

СПРАВКА. Фельдман Экопарк — ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, в котором до начала полномасштабного вторжения России проживало около 2000 животных. Парк входит в число объектов природно-заповедного фонда Украины. В первый день большой войны россияне атаковали экопарк: на территорию попали пять снарядов, в результате чего часть животных погибла.

24 сентября неизвестные подожгли приют для кошек "Котобаза", в результате чего пострадали по меньшей мере 60 животных, есть смерти среди животных. Следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, что повлекло тяжкие последствия.

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