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В Фельдман Экопарке массово отравили животных мышьяком. Полиция проводит проверку

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 08:35
В Фельдман Экопарке массово отравили животных мышьяком. Полиция проводит проверку - Фото
Фото: Фельдман Экопарк

В Фельдман Экопарке в окрестностях Харькова массово отравили всех животных контактной зоны. Полиция заявила, что проводит проверку.

Об инциденте 8 октября в Facebook написали сотрудники экопарка.

"Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети", – говорится в сообщении.

Вскрытие показало, что животных отравили мышьяком.

Руководство Фельдмана экопарка подало заявление в полицию. По факту убийства животных начато расследование.

В полиции подтвердили гибель животных в экопарке. Следственная группа проводит проверку фактов и сбор доказательств.

СПРАВКА. Фельдман Экопарк — ландшафтный парк в Дергачевском районе Харьковской области, в котором до начала полномасштабного вторжения России проживало около 2000 животных. Парк входит в число объектов природно-заповедного фонда Украины. В первый день большой войны россияне атаковали экопарк: на территорию попали пять снарядов, в результате чего часть животных погибла.
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Милана Головань
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