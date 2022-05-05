Под обстрел попали волонтеры Фельдман экопарка, эвакуировавшие животных: погиб подросток

Под Харьковом под обстрел российских оккупантов попала команда сотрудников и волонтеров Фельдман экопарка, в результате чего погиб подросток 2008 года рождения. Об этом сообщил владелец экопарка Александр Фельдман.

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По словам Фельдмана, сегодня, 5 мая, во время эвакуации африканских буйволов из экопарка под обстрел попали сотрудники и волонтеры, в результате чего один человек погиб, два человека получили тяжелые ранения.

"Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных", – сказал Фельдман, отметив, что это уже шестая жертва в команде экопарка.

Сегодня глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что в течение суток россияне обстреляли Пятихатки, поселок Жуковского, Салтовку. Уже с утра были обстрелы Северной Салтовки.

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Оксана Житнюк

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