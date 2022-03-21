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Украинские зоопарки просят о поддержке. Как помочь

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2022, 19:57
Украинские зоопарки просят о поддержке. Как помочь - Фото
тварини в Миколаївському зоопарку (фото - Миколаївський зоопарк)

Украинские зоопарки из-за войны оказались в крайне сложных условиях: животные страдают от отсутствия пищи и тепла. Без помощи людей животные не способны эвакуироваться, получить пищу или согреться.

В частности, о поддержке из зоопарка "12 Месяцев" в Киевской области (село Демидов), который оказался под оккупацией, умоляет его основатель Михаил Пинчук.

"Животные погибают от голода, питаются "остатками от остатков", нет электричества и дизеля для подогрева, во время бомбежек – калечатся от паники, даже нет лекарств усыпить тех, кто страдает больше всего", – рассказал Пинчук.

Подъехать в зоопарк тяжело, потому что мосты взорваны, а оккупанты не пропускают волонтеров с продовольствием.

Украинские зоопарки просят о поддержке. Как помочь

Сложная ситуация с обеспечением животных также в Васильевке в Запорожской области. Зверинец нуждается в "зеленом коридоре", чтобы доставить дизель и корма, нуждается в реабилитационном центре для крупных хищников, говорит владелец зооцентра Александр Пилишенко.

"Две недели оккупации, 200 жителей, мы уже пережили несколько дней настоящего голода. Еды все меньше, постоянные обстрелы. А наш зоопарк потребляет свежего мяса по 200 кг в день – это больше, чем киевский и ровенский зоопарки вместе", – говорит Пилишенко.

В Николаевском зоопарке четырехлапых также посадили на вынужденную диету, урезали рационы насколько это возможно, рассказывает директор Владимир Топчий.

"Имеем 4000 голов животных, прокормить помогают горожане и волонтеры, получили груз с сухим кормом и лекарствами из Европы. Все работники зоопарка выходят на работу. А некоторые буквально живут на рабочем месте ", – сообщил он.

Как помочь животным в зоопарках пережить войну

Перечислить деньги, например, через сервис онлайн-платежей Portmone.

В разделе "Благотворительность" представлены реквизиты зоопарков по всей стране и фонду, который занимается животными.

Все взносы без комиссий, а список бенефициаров постоянно пополняется.

Уляна Букатюк
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