В Голосеевском районе Киева произошел пожар в самодельном кошачьем приюте "Котобаза", в результате чего пострадало по меньшей мере 60 животных, есть смерти среди животных. Об этом сообщили зооволонтеры в местных Telegram-каналах, информацию также подтвердили в соцсетях приюта.

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По словам местных жителей, перед возгоранием были слышны звуки взрыва.

Из сообщения "Котобазы" в Instagram следует, что в основном погибли котята.

Часть кошек после взрыва и возгорания разбежалась, но впоследствии начала возвращаться в приют, пишут зооволонтеры.

Раненых кошек, которых удалось найти и поймать, отвезли в ветеринарную клинику, где часть из них не смогли спасти. Некоторые животные попали в реанимацию.

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