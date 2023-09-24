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В Киеве горел приют для животных, по меньшей мере 60 кошек ранены, есть погибшие – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 07:23
Видео: соцсети
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В Голосеевском районе Киева произошел пожар в самодельном кошачьем приюте "Котобаза", в результате чего пострадало по меньшей мере 60 животных, есть смерти среди животных. Об этом сообщили зооволонтеры в местных Telegram-каналах, информацию также подтвердили в соцсетях приюта.

По словам местных жителей, перед возгоранием были слышны звуки взрыва.

Из сообщения "Котобазы" в Instagram следует, что в основном погибли котята.

Скриншот

Часть кошек после взрыва и возгорания разбежалась, но впоследствии начала возвращаться в приют, пишут зооволонтеры.

Скриншот

Раненых кошек, которых удалось найти и поймать, отвезли в ветеринарную клинику, где часть из них не смогли спасти. Некоторые животные попали в реанимацию.

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Милана Головань
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