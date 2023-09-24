У Голосіївському районі Києва сталася пожежа у саморобному котячому притулку "Котобаза", внаслідок чого постраждало щонайменше 60 тварин, є смерті серед тварин. Про це повідомили зооволонтери у місцевих Telegram-каналах, інформацію також підтвердили у соцмережах притулку.

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За словами місцевих мешканців, перед займанням було чутно звуки вибуху.

З повідомлення "Котобази" в Instagram випливає, що здебільшого загинули кошенята.

Частина котів після вибуху та займання розбіглася, але згодом почала повертатися до притулку, пишуть зооволонтери.

Тих поранених котів, яких вдалося знайти та спіймати, відвезли до ветеринарної клініки, де частину з них не змогли врятувати. Деякі тваринки потрапили до реанімації.

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