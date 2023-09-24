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У Києві горів притулок для тварин, щонайменше 60 котів поранено, є загиблі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
24.09.2023, 07:23
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У Голосіївському районі Києва сталася пожежа у саморобному котячому притулку "Котобаза", внаслідок чого постраждало щонайменше 60 тварин, є смерті серед тварин. Про це повідомили зооволонтери у місцевих Telegram-каналах, інформацію також підтвердили у соцмережах притулку.

За словами місцевих мешканців, перед займанням було чутно звуки вибуху. 

З повідомлення "Котобази" в Instagram випливає, що здебільшого загинули кошенята.

Скриншот

Частина котів після вибуху та займання розбіглася, але згодом почала повертатися до притулку, пишуть зооволонтери.

Скриншот

Тих поранених котів, яких вдалося знайти та спіймати, відвезли до ветеринарної клініки, де частину з них не змогли врятувати. Деякі тваринки потрапили до реанімації.

Дивіться також: У Києві пролунали вибухи, спалахнув склад експертного центру МВС, є поранені – відео

Мілана Головань
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