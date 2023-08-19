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Сьогодні, 19 серпня, у Києві пролунали вибухи, в районі Кільцевої дороги видно густий дим. Про це повідомляють мер Віталій Кличко, МВС та місцеві паблики.

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"Пожежа внаслідок невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. У промзоні на ділянці, що знаходиться на території області", – повідомив Кличко.

Мер написав, що всі служби працюють на місці події, інформація про постраждалих наразі не надходила.

У МВС повідомили, що о 10:55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.

Пожежу гасять підрозділи ДСНС у складі 22 осіб та п'яти одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва.

У Київській ОВА наголосили, що пожежа, що виникла, не пов’язана з оголошеною повітряною тривогою.

ОНОВЛЕНО о 12:20. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа виникла на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні.

"Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби", – написав міністр.

19 серпня близько 11:30 російські терористи вдарили по центру Чернігова , ймовірно, балістичною ракетою.

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