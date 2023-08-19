RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новини | По центру Чернігова росіяни вдарили балістичною ракетою, є жертви — відео

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 11:40
По центру Чернігова росіяни вдарили балістичною ракетою, є жертви — відео - Фото
Чернігів (ілюстративний скріншот)

Незадовго до полудня 19 серпня у Чернігові пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Це сталося після оголошення на півночі України ракетної тривоги. Невдовзі з'ясувалося, що російські терористи вдарили "балістикою" по центру міста, є загиблі та поранені.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Вибух прогримів об 11:30.

Російські терористи ударили по центру міста, ймовірно, балістичною ракетою, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі, повідомило Суспільне з місця подій.

Об 11:49 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе Shahed-136 у Чернігівській області.

11:53. За даними кореспондентки в ефірі національного телемарафону, приліт був у місце, де відбувалася виставка виробників дронів. Вона уточнила, що є поранені, "про загиблих інформації поки що немає".

За її словами, постраждалих було б більше, але деякі люди спустилися в укриття зі звуками сирени.

Зазвичай окупанти використовують для ударів по прифронтових та прикордонних містах або модифіковані для ударів по землі зенітно-ракетні комплекси С-300/400 або оперативно-тактичні комплекси "Іскандер".

12:22. Президент Зеленський: "Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло".

Новина доповнюється...

Сьогодні вночі була атака баражуючими боєприпасами по всій Україні: ППО працювала під Черніговом, Хмельницьким, Вінницею та в інших місцях. На цьому тлі прогримів вибух в окупованому Криму.

Дивіться відео: Момент прильоту ракети ПЗРК у російський Ка-52 та паніка другого вертольота

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабалістична ракетачернігівіскандерракетний удар
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 