Незадовго до полудня 19 серпня у Чернігові пролунав вибух, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Це сталося після оголошення на півночі України ракетної тривоги. Невдовзі з'ясувалося, що російські терористи вдарили "балістикою" по центру міста, є загиблі та поранені.

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Вибух прогримів об 11:30.

Російські терористи ударили по центру міста, ймовірно, балістичною ракетою, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі, повідомило Суспільне з місця подій.

Об 11:49 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом дронів-камікадзе Shahed-136 у Чернігівській області.

11:53. За даними кореспондентки в ефірі національного телемарафону, приліт був у місце, де відбувалася виставка виробників дронів. Вона уточнила, що є поранені, "про загиблих інформації поки що немає".

За її словами, постраждалих було б більше, але деякі люди спустилися в укриття зі звуками сирени.

Зазвичай окупанти використовують для ударів по прифронтових та прикордонних містах або модифіковані для ударів по землі зенітно-ракетні комплекси С-300/400 або оперативно-тактичні комплекси "Іскандер".

12:22. Президент Зеленський: "Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло".

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Сьогодні вночі була атака баражуючими боєприпасами по всій Україні: ППО працювала під Черніговом, Хмельницьким, Вінницею та в інших місцях. На цьому тлі прогримів вибух в окупованому Криму.

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