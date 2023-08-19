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Новини | Україну атакують баражуючими боєприпасами: ППО під Черніговом, Хмельницьким, Вінницею. Вибух у Криму

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 03:29
Україну атакують баражуючими боєприпасами: ППО під Черніговом, Хмельницьким, Вінницею. Вибух у Криму - Фото
Shahed-136 у польоті (скриншот з анімації)

19 серпня Росія атакує Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (Герань-2): вибухи чули під Черніговом, Хмельницьким та у Вінницькій області. Потужний "хлопок" був і в тимчасово окупованому Криму.

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Про пуски "зграй" російських безпілотників, які перетнули кордон у Сумській області та летять переважно на захід, повідомили вчора пізно ввечері Повітряні сили.

Кількість дронів невідома.

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01:50. Працює протиповітряна оборона на підступах до Чернігова, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.

03:19-03:29. Вибух під Вінницею. Раніше неподалік чули проліт "шахеда" та роботу ППО. Згодом був повторний вибух. І ще один чули значно південніше, у бік Молдови.

03:20. У кримських чатах пишуть про вибух, розкид повідомлень – у трикутнику Сімферополь – Бахчисарай – Алушта.

03:23. Вибухи під Хмельницьким. Співрозмовник у місті стверджує, що бачив роботу ППО.

03:37. Ще одна група ворожих БпЛА на півночі Рівненської області рухається вздовж кордону на захід.

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Євген Пилипенко
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