Новини | Україну атакують баражуючими боєприпасами: ППО під Черніговом, Хмельницьким, Вінницею. Вибух у Криму
19 серпня Росія атакує Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (Герань-2): вибухи чули під Черніговом, Хмельницьким та у Вінницькій області. Потужний "хлопок" був і в тимчасово окупованому Криму.
Про пуски "зграй" російських безпілотників, які перетнули кордон у Сумській області та летять переважно на захід, повідомили вчора пізно ввечері Повітряні сили.
Кількість дронів невідома.
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01:50. Працює протиповітряна оборона на підступах до Чернігова, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.
03:19-03:29. Вибух під Вінницею. Раніше неподалік чули проліт "шахеда" та роботу ППО. Згодом був повторний вибух. І ще один чули значно південніше, у бік Молдови.
03:20. У кримських чатах пишуть про вибух, розкид повідомлень – у трикутнику Сімферополь – Бахчисарай – Алушта.
03:23. Вибухи під Хмельницьким. Співрозмовник у місті стверджує, що бачив роботу ППО.
03:37. Ще одна група ворожих БпЛА на півночі Рівненської області рухається вздовж кордону на захід.
- 17 серпня 2023 року FT написала, що Росія посилено атакує українські тили задля того, щоб позбавити ЗСУ можливості запускати з Су-24 крилаті ракети Storm Shadow/SCALP-EG.
- 18 серпня вдень у Москві було тривожно: на підльоті бачили рій невідомих літальних апаратів, була евакуація у Москві-Сіті.
- У той же день США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів відразу після завершення підготовки льотчиків.
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