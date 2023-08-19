19 серпня Росія атакує Україну дронами-камікадзе Shahed-136 (Герань-2): вибухи чули під Черніговом, Хмельницьким та у Вінницькій області. Потужний "хлопок" був і в тимчасово окупованому Криму.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Про пуски "зграй" російських безпілотників, які перетнули кордон у Сумській області та летять переважно на захід, повідомили вчора пізно ввечері Повітряні сили.

Кількість дронів невідома.

Дивіться відео: Момент прильоту ракети ПЗРК в російський Ка-52 та паніка другого вертольота

01:50. Працює протиповітряна оборона на підступах до Чернігова, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті.

03:19-03:29. Вибух під Вінницею. Раніше неподалік чули проліт "шахеда" та роботу ППО. Згодом був повторний вибух. І ще один чули значно південніше, у бік Молдови.

03:20. У кримських чатах пишуть про вибух, розкид повідомлень – у трикутнику Сімферополь – Бахчисарай – Алушта.

03:23. Вибухи під Хмельницьким. Співрозмовник у місті стверджує, що бачив роботу ППО.

03:37. Ще одна група ворожих БпЛА на півночі Рівненської області рухається вздовж кордону на захід.

Дивіться відео: Криворізькі танкісти завели дрон-камікадзе точно в лігво російського снайпера

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.