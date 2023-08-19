Ночью 19 августа Россия атакует Украину дронами-камикадзе Shahed-136 (Герань-2): взрывы слышали под Черниговом, Хмельницким и в Винницкой области. Мощный "хлопок" был и во временно оккупированном Крыму.

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О пусках "стай" российских беспилотников, которые пересекли границу в Сумской области и летят преимущественно на запад, сообщили вчера поздно вечером Воздушные силы.

Количество дронов неизвестно.

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01:50. Работает противовоздушная оборона на подступах к Чернигову, сообщил собеседник LIGA.net в городе.

03:19-03:29. Взрыв под Винницей: ранее недалеко слышали пролет "шахеда" и работу ПВО. Позднее был повторный взрыв. И еще один слышали значительно южнее, в сторону Молдовы.

03:20. В крымских чатах пишут о взрыве, разброс сообщений – в треугольнике Симферополь – Бахчисарай – Алушта.

03:23. Взрывы под Хмельницким. Собеседник в городе утверждает, что видел работу ПВО.

03:37. Еще одна группа вражеских БПЛА на севере Ровенской области двигается вдоль границы на запад.

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