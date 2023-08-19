Новости | Атака барражирующих боеприпасов: ПВО под Черниговом, Хмельницким и Винницей. Взрыв в Крыму
Ночью 19 августа Россия атакует Украину дронами-камикадзе Shahed-136 (Герань-2): взрывы слышали под Черниговом, Хмельницким и в Винницкой области. Мощный "хлопок" был и во временно оккупированном Крыму.
О пусках "стай" российских беспилотников, которые пересекли границу в Сумской области и летят преимущественно на запад, сообщили вчера поздно вечером Воздушные силы.
Количество дронов неизвестно.
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01:50. Работает противовоздушная оборона на подступах к Чернигову, сообщил собеседник LIGA.net в городе.
03:19-03:29. Взрыв под Винницей: ранее недалеко слышали пролет "шахеда" и работу ПВО. Позднее был повторный взрыв. И еще один слышали значительно южнее, в сторону Молдовы.
03:20. В крымских чатах пишут о взрыве, разброс сообщений – в треугольнике Симферополь – Бахчисарай – Алушта.
03:23. Взрывы под Хмельницким. Собеседник в городе утверждает, что видел работу ПВО.
03:37. Еще одна группа вражеских БПЛА на севере Ровенской области двигается вдоль границы на запад.
Новость дополняется...
- 17 августа 2023 года FT написала, что усилившиеся атаки РФ по украинским тылам преследуют цель лишить ВСУ возможности запускать с Су-24 крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.
- 18 августа днем в Москве было тревожно: на подлете видели рой неизвестных летательных аппаратов, была эвакуация в Москва-Сити.
- В тот же день США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов тотчас, как будет завершена подготовка летчиков.
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