дополнено

Днем 18 августа в Серпухове, примерно в 100 км на юг от Москвы, заметили несколько неизвестных беспилотников, которые якобы летели в направлении российской столицы. Видео и сообщения о дронах в небе публикуют в местных пабликах в ВКонтакте (запрещенная в Украине соцсеть оккупантов).

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

OSINT-энтузиасты еще не привязали видео к местности, поэтому нельзя наверняка утверждать, что оно снято в Серпухове. В кадре видно фонарные столбы и другие объекты, по которым будет несложно геолоцировать место съемки ролика.

Местные жители пишут, что снято, вероятно, в районе аэродрома "Дракино" под Серпуховым. Другие добавляют, что это якобы не дроны, а легкомоторные самолеты.

Смотрите видео: Москва-сити под ударами дронов. Местным "неприятно становится" и "клиенты в шоке"

12:35. Российский пропагандистский ресурс Baza пишет, что в Москве-Сити якобы проводят массовую эвакуацию "из-за ложного сообщения о прилете БПЛА". По данным источника, "неизвестные уведомили администрацию Сити об очередном ударе беспилотника, теперь там эвакуируют башню "А" — из нее вывели уже 2000 человек".

Позднее новость будет дополнена более подробной информацией.

Смотрите также: Взрыв беспилотника в Москве попал в трансляцию чемпионата России по гребле – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.