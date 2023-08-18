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Вдень 18 серпня у Сєрпухові, що приблизно за 100 км на південь від Москви, помітили кілька невідомих безпілотників, які нібито летіли у напрямку російської столиці. Відео та повідомлення про дрони в небі публікують у місцевих пабліках у ВКонтакте (заборонена в Україні соцмережа окупантів).

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OSINT-ентузіасти ще не прив'язали відео до місцевості, тому напевно не можна стверджувати, що воно зняте в Сєрпухові. У кадрі видно ліхтарні стовпи та інші об'єкти, за якими буде нескладно геолокувати місце фільмування ролика.

Місцеві жителі пишуть, що знято, ймовірно, у районі аеродрому "Дракіно" під Сєрпуховим. Інші додають, що це нібито не дрони, а легкомоторні літаки.

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12:35. Російський пропагандистський ресурс Baza пише, що в Москві-Сіті нібито проводять масову евакуацію "через неправдиве повідомлення про приліт БПЛА". За даними джерела, "невідомі повідомили адміністрацію Сіті про черговий удар безпілотника, тепер там евакуювали вежу "А" – з неї вивели вже 2000 людей".

13:02. Влада Сєрпухова заявила, що факт прольоту безпілотників "не підтверджується, повідомлень від місцевих жителів про БПЛА не надходило".

Пізніше новина буде доповнена детальнішою інформацією.

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