Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" выложили в сеть через анонимный Telegram-канал видео поражения российского ударного вертолета Ка-52 в селе Работино на южном фронте, которое произошло утром 17 августа.

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В кадре видно, как на опасной из-за противовоздушной обороны высоте идут два вертолета оккупантов. Пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса – и видно поражение первой машины в паре.

В тот же миг срабатывает реактивная катапульта с одним из летчиков, а поврежденный борт падает и взрывается при ударе о землю.

Второй борт, Ми-28, увидев работу украинских бойцов ПВО, резко "дал по газам", чтобы уйти из зоны обстрела.

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Оккупанты сами выложили ролик с горящими обломками вертолета и эвакуацией, снятые с дрона:

По их словам, командир экипажа Ка-52 "выжил".

Ранее было видео момента пуска ракеты и ролик с горящим на земле Ка-52.

Как выразился журналист LIGA.net Вячеслав Масный, аэроразведчик 47 ОМБр на этом участке фронта, "как подвинется линия фронта чуть вперед, схожу, наберу Петру Шуклинову на сувениры".

Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

17 августа 2023 года у ВСУ был "дубль" – уничтожены два Ка-52 оккупантов. В тот же день Офис президента сообщил, что в этих вертолетах есть иностранные высокотехнологичные компоненты.

2 июля бойцы 36 бригады уничтожили Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

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