Бойцы 47 отдельной механизированной бригады "Магура" выложили в сеть через анонимный Telegram-канал видео поражения российского ударного вертолета Ка-52 в селе Работино на южном фронте, которое произошло утром 17 августа.
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В кадре видно, как на опасной из-за противовоздушной обороны высоте идут два вертолета оккупантов. Пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса – и видно поражение первой машины в паре.
В тот же миг срабатывает реактивная катапульта с одним из летчиков, а поврежденный борт падает и взрывается при ударе о землю.
Второй борт, Ми-28, увидев работу украинских бойцов ПВО, резко "дал по газам", чтобы уйти из зоны обстрела.
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Оккупанты сами выложили ролик с горящими обломками вертолета и эвакуацией, снятые с дрона:
По их словам, командир экипажа Ка-52 "выжил".
Ранее было видео момента пуска ракеты и ролик с горящим на земле Ка-52.
Как выразился журналист LIGA.net Вячеслав Масный, аэроразведчик 47 ОМБр на этом участке фронта, "как подвинется линия фронта чуть вперед, схожу, наберу Петру Шуклинову на сувениры".
Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".
- 17 августа 2023 года у ВСУ был "дубль" – уничтожены два Ка-52 оккупантов. В тот же день Офис президента сообщил, что в этих вертолетах есть иностранные высокотехнологичные компоненты.
- 2 июля бойцы 36 бригады уничтожили Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
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