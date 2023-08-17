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"Есть, красава!" Появилось видео поражения вертолета Ка-52 воинами 47 бригады под Работино видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 13:19
Сбитый Ка-52 (Фото: Вячеслав Масный)
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В сети появилось видео момента уничтожения российского вертолета Ка-52 на Запорожском фронте утром 17 августа. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну. 

На видео можно заметить пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса по вертолету оккупантов.
Цель была поражена бойцами 47 отдельной механизированной бригады "Магура" в районе Работино Запорожской области, где сегодня продолжается наступление Сил обороны.
Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)
Вертолет был сбит около 07:40. Внимание! На записи слышна ненормативная лексика. 
Журналист LIGA.net Вячеслав Масный, аэроразведчик в 47-й бригаде, поделился снимком того, что осталось от сбитого вертолета противника:

Сбитый Ка-52 (Фото: Вячеслав Масный)
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".

Читайте также: Сбит Ка-52. В уничтоженном вчера вертолете сгорел российский полковник авиации

Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьнаступлениека-5247 бригадаРаботино
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