В сети появилось видео момента уничтожения российского вертолета Ка-52 на Запорожском фронте утром 17 августа. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.
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На видео можно заметить пуск ракеты из переносного зенитно-ракетного комплекса по вертолету оккупантов.
Цель была поражена бойцами 47 отдельной механизированной бригады "Магура" в районе Работино Запорожской области, где сегодня продолжается наступление Сил обороны.
Вертолет был сбит около 07:40. Внимание! На записи слышна ненормативная лексика.
Журналист LIGA.net Вячеслав Масный, аэроразведчик в 47-й бригаде, поделился снимком того, что осталось от сбитого вертолета противника:
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Оснащен пушкой с лазерной наводкой, противотанковым ракетным комплексом и другим вооружением. Стоимость одного вертолета – около $16 млн. Российская пропаганда называла его "летающим танком".
- Ранее сегодня командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил об уничтожении российского Ка-52 на Бахмутском направлении.
- 7 августа в районе села под Токмаком, где активизировались россияне, ВСУ уничтожили вертолет РФ.
- 2 июля 2023 года бойцы 36 бригады уничтожили вертолет Ка-52 с помощью американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.
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