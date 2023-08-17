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"Є, красава!". Відео збиття вертольота Ка-52 воїнами 47 бригади під Роботиним, ексклюзивне фото видео

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 13:19
Збитий Ка-52 (Фото: В'ячеслав Масний)
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У мережі з'явилося відео моменту знищення російського гелікоптера Ка-52 на Запорізькому фронті вранці 17 серпня. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

На відео можна помітити пуск ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу по вертольоту окупантів.

Ціль була вражена бійцями 47 окремої механізованої бригади "Магура" в районі Роботиного Запорізької області, де сьогодні триває наступ Сил оборони.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Гелікоптер був збитий близько 07:40. Увага! На записі чути ненормативну лексику.

Журналіст LIGA.net В'ячеслав Масний, аеророзвідник у 47-й бригаді, поділився знімком того, що залишилося від збитого вертольота противника:

Збитий Ка-52 (Фото: В'ячеслав Масний)

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Оснащений гарматою з лазерним наведенням, протитанковим ракетним комплексом та іншим озброєнням. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

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Дмитро Гриниченко
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війнанаступЗапорізька областька-5247 бригадаРоботине
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