У мережі з'явилося відео моменту знищення російського гелікоптера Ка-52 на Запорізькому фронті вранці 17 серпня. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

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На відео можна помітити пуск ракети з переносного зенітно-ракетного комплексу по вертольоту окупантів.

Ціль була вражена бійцями 47 окремої механізованої бригади "Магура" в районі Роботиного Запорізької області, де сьогодні триває наступ Сил оборони.



Гелікоптер був збитий близько 07:40. Увага! На записі чути ненормативну лексику.

Журналіст LIGA.net В'ячеслав Масний, аеророзвідник у 47-й бригаді, поділився знімком того, що залишилося від збитого вертольота противника:

ДОВІДКА. Ка-52 "Алігатор" – російський гелікоптер нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Оснащений гарматою з лазерним наведенням, протитанковим ракетним комплексом та іншим озброєнням. Вартість одного гелікоптера – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

Раніше сьогодні командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про знищення російського Ка-52 на Бахмутському напрямку.

7 серпня в районі села під Токмаком, де активізувалися росіяни, ЗСУ знищили гелікоптер РФ.

2 липня 2023 року бійці 36 бригади знищили гелікоптер Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

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