Бійці 47 окремої механізованої бригади "Магура" виклали в мережу через анонімний Telegram-канал відео враження російського ударного вертольота Ка-52 у селі Роботине на південному фронті, яке сталося вранці 17 серпня.

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У кадрі видно, як на небезпечній через протиповітряну оборону висоті йдуть два вертольоти окупантів. Пуск ракети із переносного зенітно-ракетного комплексу – і видно враження першої машини у парі.

Тієї ж миті спрацьовує реактивна катапульта з одним із льотчиків, а пошкоджений борт падає і вибухає під час удару об землю.

Другий борт, Мі-28, побачивши роботу українських бійців ППО, різко "дав по газах", щоб вийти із зони обстрілу.

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Окупанти самі виклали ролик з уламками вертольота, що палають, та евакуацією, зняті з дрона:

За їхніми словами, командир екіпажу Ка-52 "вижив".

Раніше було відео моменту пуску ракети та ролик з Ка-52, який горить на землі.

Як висловився журналіст LIGA.net В'ячеслав Масний, аеророзвідник 47 ОМБр на цій ділянці фронту, "як посунеться лінія фронту трохи вперед, схожу, наберу Петру Шуклінову на сувеніри".

Ка-52 "Алігатор" – російський вертоліт нового покоління, що експлуатується з 2011 року. Оснащений гарматою з лазерним наведенням, протитанковим ракетним комплексом та іншим озброєнням. Вартість одного вертольота – близько $16 млн. Російська пропаганда називала його "летючим танком".

17 серпня 2023 року ЗСУ мали "дубль" – знищено два Ка-52 окупантів. У той же день Офіс президента повідомив, що у цих вертольотах є іноземні високотехнологічні компоненти.

2 липня бійці 36 бригади знищили Ка-52 за допомогою американського переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin.

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