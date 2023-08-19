Незадолго до полудня 19 августа в центре Чернигова прогремел взрыв, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Это произошло после объявления на севере Украины ракетной тревоги. Вскоре выяснилось, что российские террористы ударили "баллистикой" по центру города, есть погибшие и раненые.

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Взрыв прогремел в 11:30.

Россияне ударили по центру города, вероятно, баллистической ракетой, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

В результате обстрела есть раненые и погибшие, сообщило Суспільне с места событий.

В 11:49 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом дронов-камикадзе Shahed-136 в Черниговской области.

11:53. По данным корреспондентки в эфире национального телемарафона, прилет был в место, где проходила выставка производителей дронов. Она уточнила, что есть раненые, "о погибших информации пока нет".

По ее словам, пострадавших было бы больше, но некоторые люди спустились в укрытие со звуками сирены.

Обычно оккупанты используют для ударов по прифронтовым и приграничным городам либо модифицированные для ударов по земле зенитно-ракетные комплексы С-300/400, либо оперативно-тактические комплексы "Искандер".

12:22. Президент Зеленский: "Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Сделаем еще больше для консолидации мира против российского террора. Дадим еще больше нашему государству для защиты жизни. Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила".

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Сегодня ночью была атака барражирующими боеприпасами по всей Украине: ПВО работала под Черниговом, Хмельницким, Винницей и в других местах. На этом фоне был взрыв в оккупированном Крыму.

17 августа 2023 года FT написала, что усилившиеся атаки РФ по украинским тылам преследуют цель лишить ВСУ возможности запускать с Су-24 крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

В прифронтовом Запорожье днем 18 августа прогремели два взрыва, а позже был еще один удар.

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