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Мэр Чернигова Атрошенко на год отстранен от должности за коррупционные нарушения – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 19:15
Мэр Чернигова Атрошенко на год отстранен от должности за коррупционные нарушения – ГБР - Фото
Владислав Атрошенко (Фото: Черниговский горсовет)

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко на год отстранен от должности за коррупционные нарушения. Об этом сообщает Госбюро расследований.

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По материалам ГБР Яворовский районный суд Львовской области признал виновным мэра Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения – несообщение о наличии реального конфликта интересов (ч. 1 ст. 172-7 КУоАП).

Суд лишил Атрошенко права занимать должность мэра Чернигова в течение 12 месяцев, а также наложил штраф.

"По материалам ГБР от должности отстранен мэр Чернигова из-за коррупционных правонарушений", – говорится в сообщении.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции, по материалам ГБР, вручило мэру Чернигова административный протокол, касающийся конфликта интересов.

Как напомнили в НАПК, в августе 2022 года Атрошенко дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль Tesla Model X, который принадлежит жене Атрошенко. 

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Наталія Медведєва
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коррупция чернигов гбр Владислав Атрошенко
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