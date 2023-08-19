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В Киеве раздались взрывы, загорелся склад экспертного центра МВД, есть раненые – видео

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 11:47
В Киеве раздались взрывы, загорелся склад экспертного центра МВД, есть раненые – видео - Фото
Тушение пожара в Киеве (Фото: МВД)
обновлено

Сегодня, 19 августа, в Киеве прозвучали взрывы, в районе Кольцевой дороги виден густой дым. Об этом сообщают мэр Виталий Кличко, МВД и местные паблики.

"Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на территории области", – сообщил Кличко.

Мэр написал, что все службы работают на месте происшествия, информация о пострадавших пока не поступала.

В МВД сообщили, что в 10:55 в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.

Пожар тушат подразделения ГСЧС в составе 22 человек и пяти единиц техники гарнизонов Киевской области и Киева.

В Киевской ОВА подчеркнули, что возникший пожар не связан с объявленной воздушной тревогой.

ОБНОВЛЕНО в 12:20. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что пожар возник на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении.

"Информация о причинах уточняется. Однозначно – не прилет. Есть пострадавшие работники экспертной службы", – написал министр.

Наталья Медведева
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киевпожар
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