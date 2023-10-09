У Фельдман Екопарку масово потруїли тварин миш'яком. Поліція проводить перевірку
09.10.2023, 08:35
Фото: Фельдман Екопарк
У Фельдман Екопарку, що на околицях Харкова, масово отруїли всіх тварин контактної зони. Поліція заявила, що проводить перевірку.
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Про інцидент 8 жовтня у Facebook написали співробітники екопарку.
"Загинули всі тварини контактної зони для найменших: кролики, морські свинки та інші пухнастики, яким так раділи дітлахи", – йдеться у повідомленні.
Розтин показав, що тварин отруїли миш'яком.
Керівництво Фельдман екопарку подало заяву в поліцію. За фактом убивства тварин розпочато розслідування.
У поліції підтвердили загибель тварин в екопарку. Слідча група проводить перевірку фактів і збір доказів.
ДОВІДКА. Фельдман Екопарк — це ландшафтний парк у Дергачівському районі Харківської області, в якому до початку повномасштабного вторгнення Росії мешкали приблизно 2000 тварин. Парк входить до числа об'єктів природно-заповідного фонду України. У перший день великої війни росіяни атакували екопарк: на територію влучили п'ять снарядів, внаслідок чого частина тварин загинула.
- 24 вересня невідомі підпалили притулок для котів "Котобаза", внаслідок чого постраждало щонайменше 60 тварин, є смерті серед тварин. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.
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