Росія запустила під сотню безпілотників по Україні: є наслідки на землі

Повітряні сили звітують про 65 збитих дронів і 32 локаційно втрачених, проте є наслідки в трьох регіонах

Наслідки атаки в Одесі (Фото: ЖКС Одеси)

З вечора 3 березня і в ніч проти 4-го Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками, запустивши 99 "шахедів" і дронів-імітаторів. Є наслідки у трьох областях, передають Повітряні сили Збройних Сил України.

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Станом на 09:00 підтверджено знищення 65 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

32 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.

Зокрема, в Одесі є руйнування дитсадків, будинків, критичної інфраструктури, бізнес-центру. Чотири людини постраждали, дві з них в лікарні.

У Сумах Росія вгатила по приміщеннях дитячого медзакладу.

Фото: Сумська ОВА

Влада Донецької області, рятувальники і правоохоронці поки не повідомляли про наслідки атаки в регіоні.

У ніч проти 3 березня 2025 року Росія атакувала Україну 83 "шахедами" й імітаторами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Зокрема, в передмісті Харкова Росія вгатила по "Фельман-Екопарку", вбивши кількох тварин.

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