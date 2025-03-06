Россия атаковала дронами: убила человека в Сумах и повредила многоэтажку в Харькове – фото

В Сумах известно об одном погибшем, в Харькове – несколько пострадавших с острой реакцией на стресс

Последствия попадания российского беспилотника по Сумам (Фото: Полиция Сумской области)

В ночь на 6 марта Россия запускала беспилотники по Украине, есть последствия в Сумах и Харькове. Об этом сообщили Сумской городской совет, полиция Сумской области, мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



В Сумах один из российских дронов попал в складские помещения на окраине города, на месте был пожар.

Погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал охранником.

В Харькове около 03:50 обломки "шахеда" попали в многоэтажку в Салтовском районе. Удар пришелся по техническому этажу.

Пострадали два человека, у них острая реакция на стресс.

Попадание частично разрушило технический этаж, фасадную плиту между ним и девятым этажом дома, разрушило лифтовую шахту и повредило крышу. Из-за взрыва случился пожар (его уже потушили), проводилась эвакуация.

Повреждено также остекление в девяти близлежащих домах и детском учебном заведении.



