Россия атаковала дронами: убила человека в Сумах и повредила многоэтажку в Харькове – фото
В ночь на 6 марта Россия запускала беспилотники по Украине, есть последствия в Сумах и Харькове. Об этом сообщили Сумской городской совет, полиция Сумской области, мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
В Сумах один из российских дронов попал в складские помещения на окраине города, на месте был пожар.
Погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал охранником.
В Харькове около 03:50 обломки "шахеда" попали в многоэтажку в Салтовском районе. Удар пришелся по техническому этажу.
Пострадали два человека, у них острая реакция на стресс.
Попадание частично разрушило технический этаж, фасадную плиту между ним и девятым этажом дома, разрушило лифтовую шахту и повредило крышу. Из-за взрыва случился пожар (его уже потушили), проводилась эвакуация.
Повреждено также остекление в девяти близлежащих домах и детском учебном заведении.