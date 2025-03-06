Россия атаковала дронами: убила человека в Сумах и повредила многоэтажку в Харькове – фото
Последствия попадания российского беспилотника по Сумам (Фото: Полиция Сумской области)

В ночь на 6 марта Россия запускала беспилотники по Украине, есть последствия в Сумах и Харькове. Об этом сообщили Сумской городской совет, полиция Сумской области, мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В Сумах один из российских дронов попал в складские помещения на окраине города, на месте был пожар.

Погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал охранником.

Россия атаковала дронами: убила человека в Сумах и повредила многоэтажку в Харькове – фото
Россия атаковала дронами: убила человека в Сумах и повредила многоэтажку в Харькове – фото

В Харькове около 03:50 обломки "шахеда" попали в многоэтажку в Салтовском районе. Удар пришелся по техническому этажу.

Пострадали два человека, у них острая реакция на стресс.

Попадание частично разрушило технический этаж, фасадную плиту между ним и девятым этажом дома, разрушило лифтовую шахту и повредило крышу. Из-за взрыва случился пожар (его уже потушили), проводилась эвакуация.

Повреждено также остекление в девяти близлежащих домах и детском учебном заведении.

Россия атаковала дронами: убила человека в Сумах и повредила многоэтажку в Харькове – фото
Россия атаковала дронами: убила человека в Сумах и повредила многоэтажку в Харькове – фото
  • В ночь на 3 марта Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами.
  • В ночь на 4 марта оккупанты запустили 99 "шахедов" и дронов-имитаторов.
  • С вечера 4 марта и в ночь на 5 марта россияне ударили по Украине тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, одной ракетой С-300 и 181 беспилотником.
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