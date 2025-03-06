Росія атакувала дронами: вбила людину в Сумах і пошкодила багатоповерхівку в Харкові – фото

У Сумах відомо про одного загиблого, в Харкові – кілька постраждалих з гострою реакцією на стрес

Наслідки влучення російського безпілотника в Сумах (Фото: Поліція Сумської області)

У ніч проти 6 березня Росія запускала безпілотники по Україні, є наслідки в Сумах і Харкові. Про це повідомили Сумська міська рада, поліція Сумської області, мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



У Сумах один з російських дронів влучив у складські приміщення на околиці міста, на місці була пожежа.

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Загинув 32-річний чоловік. За попередньою інформацією, він працював охоронцем.

У Харкові близько 03:50 уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Салтівському районі. Удар прийшовся по технічному поверху.

Постраждали дві людини, у них гостра реакція на стрес.

Влучання частково зруйнувало технічний поверх, фасадну плиту між ним та дев'ятим поверхом будинку, зруйнувало ліфтову шахту і пошкодило дах. Вибух спричинив пожежу (її вже згасили), проводилась евакуація.

Пошкоджено також скління у дев'яти прилеглих будинках і дитячому навчальному закладі.



