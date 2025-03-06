Росія атакувала дронами: вбила людину в Сумах і пошкодила багатоповерхівку в Харкові – фото
У ніч проти 6 березня Росія запускала безпілотники по Україні, є наслідки в Сумах і Харкові. Про це повідомили Сумська міська рада, поліція Сумської області, мер Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У Сумах один з російських дронів влучив у складські приміщення на околиці міста, на місці була пожежа.
Загинув 32-річний чоловік. За попередньою інформацією, він працював охоронцем.
У Харкові близько 03:50 уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Салтівському районі. Удар прийшовся по технічному поверху.
Постраждали дві людини, у них гостра реакція на стрес.
Влучання частково зруйнувало технічний поверх, фасадну плиту між ним та дев'ятим поверхом будинку, зруйнувало ліфтову шахту і пошкодило дах. Вибух спричинив пожежу (її вже згасили), проводилась евакуація.
Пошкоджено також скління у дев'яти прилеглих будинках і дитячому навчальному закладі.
- У ніч проти 3 березня Росія атакувала Україну 83 "шахедами" й імітаторами.
- У ніч проти 4 березня окупанти запустили 99 "шахедів" і дронів-імітаторів.
- З вечора 4 березня та у ніч проти 5 березня росіяни вгатили по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, однією ракетою С-300 і 181 безпілотником.