Ночью Россия запускала баллистику, С-300 и 181 беспилотник: есть последствия на земле

Большинство вражеских БпЛА сбиты или логистически потеряны, но не обошлось без последствий

"Шахед" (Иллюстративное фото: Pacific Press)

С вечера 4 марта и в ночь на 5-е Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, одной ракетой С-300 и 181 беспилотником. Есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 115 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

55 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.

В частности, по данным Киевской областной военной администрации, в результате атаки БпЛА зафиксированы повреждения в Бориспольском районе.

Повреждены остекление 85 квартир в двух многоквартирных домах, 20 авто, два микроавтобуса, магазин, частный дом, два складских помещения, два ангара, окна детского сада и школы.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Киевская ОВА

Также Россия четвертый раз за две недели ударила по энергосистеме Одесской области

Еще один "шахед" разрушил отделение Новой пошты в Одесской области.

Ракетами Россия ударила по Павлограду Днепропетровской области – там повреждено несколько промышленных предприятий.

В Харьковской области в селе Донец Изюмского района обломки "шахеда" упали на открытой территории, горела трава.

В Чугуевском районе обломки упали в лесу между селами.

В Харькове в результате попадания "шахеда" повреждены остекление окон складских помещений, ЛЭП и три автомобиля. А также в троллейбусном ДЕПО повреждены остекление одного автобуса, двух троллейбусов, остекление окон зданий.

Фото: Олег Синегубов