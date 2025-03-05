Ночью Россия запускала баллистику, С-300 и 181 беспилотник: есть последствия на земле
С вечера 4 марта и в ночь на 5-е Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, одной ракетой С-300 и 181 беспилотником. Есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 115 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
55 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области.
В частности, по данным Киевской областной военной администрации, в результате атаки БпЛА зафиксированы повреждения в Бориспольском районе.
Повреждены остекление 85 квартир в двух многоквартирных домах, 20 авто, два микроавтобуса, магазин, частный дом, два складских помещения, два ангара, окна детского сада и школы.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Также Россия четвертый раз за две недели ударила по энергосистеме Одесской области
Еще один "шахед" разрушил отделение Новой пошты в Одесской области.
Ракетами Россия ударила по Павлограду Днепропетровской области – там повреждено несколько промышленных предприятий.
В Харьковской области в селе Донец Изюмского района обломки "шахеда" упали на открытой территории, горела трава.
В Чугуевском районе обломки упали в лесу между селами.
В Харькове в результате попадания "шахеда" повреждены остекление окон складских помещений, ЛЭП и три автомобиля. А также в троллейбусном ДЕПО повреждены остекление одного автобуса, двух троллейбусов, остекление окон зданий.
- В ночь на 3 марта 2025 года Россия атаковала Украину 83 "шахедами" и имитаторами. В результате вражеской атаки пострадали шесть областей.
- В частности, в пригороде Харькова Россия ударила по "Фельдман-Экопарку", убив нескольких животных.
- В ночь на 4 марта оккупанты запустили 99 "шахедов" и дронов-имитаторов. Есть последствия в трех областях.