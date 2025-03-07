Відомо про перші наслідки російського обстрілу ракетами і дронами: деталі та фото

Ціллю росіян знову була українська енергетика

Наслідки в Одеській області (Фото: Одеська прокуратура)

У ніч проти 7 березня і зранку російська масована ракетно-дронова атака призвела до наслідків у низці областей. Під прицілом були зокрема об’єкти енергетичної і газової інфраструктури.

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Протягом ночі і ранку Повітряні сили звітували про рух груп російських безпілотників і пуски ракет, здебільшого курсом на захід.

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода повідомив про прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.

В області можуть бути обмеження з подачею газу.

Він пише, що у небі над областю сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Також росіяни вночі атакували Полтавщину, повідомила ОВА.

У Миргородському районі уламки ворожої цілі впали на приватний жилий будинок. Дві людини травмовані, серед них дитина. Вони в лікарні.

Також пошкоджено два приватні житлові будинки та побутовий газопровід. Кількість відключених абонентів встановлюється.

Фото: Полтавська ОВА

Мер Харкова Ігор Терехов зранку повідомив про влучання у Київському районі – по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку – вона жива, зараз її обстежують лікарі.

На місці влучання почалася пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що розташований поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.

Крім того, горять 10 гаражів та п’ять автівок.

Станом на 08:56 відомо про вісьмох постраждалих від ранкового обстрілу Харкова.

Очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила, що на світанку ворог атакував Прикарпаття.

Ціллю були інфраструктурні об'єкти. Під час повітряної тривоги в області пролунали вибухи, працювали сили протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, постраждалих та руйнувань немає.

Пізно ввечері 6 березня глава Одеської ОВА Олег Кіпер писав, що ворог знову вдався до масованої дронової атаки області.

У передмісті Одеси палали три будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

За даними Одеської прокуратури, пошкоджено та зруйновано щонайменше 10 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі споруди, газопровід та автомобілі.

Без світла залишилось понад 2500 місцевих жителів.

А внаслідок ракетної атаки пошкоджено 16 приватних будинків у Подільському районі Одеської області.

З вечора 4 березня та в ніч проти 5 березня росіяни вдарили по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, однією ракетою С-300 і 181 безпілотником.

У ніч проти 6 березня росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети та понад сотню ударних безпілотників і дронів-імітаторів.

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