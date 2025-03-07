Сили ППО збили 34 ракети та 100 БпЛА: вперше залучили французькі Mirage 2000

Росіяни під час атаки застосували понад 260 ракет та безпілотників

Mirage 2000 (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo/EPA)

У ніч проти п’ятниці, 7 березня, росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та майже двома сотнями безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та 100 БпЛА. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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Окупанти здійснили комбінований удар ракетами повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару – по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу – 67 ракет та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів. Окупанти застосували:

→ 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

→ вісім крилатих ракет "Калібр";

→ три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;

→ чотири зенітні керовані ракети С-300;

→ вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69;

→ 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

У відбиття атаки залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage 2000. Французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті повітряної атаки.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

→ 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

→ восьми крилатих ракет "Калібр";

→ однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69;

→ 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) – не досягли своїх цілей. 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У ніч проти 7 березня і зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Відомо про наслідки у Тернопільській, Полтавській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях.

Під прицілом були зокрема об’єкти енергетичної й газової інфраструктури.